Coronavirus: altri due decessi a Rimini, 14 i nuovi guariti

In Emilia-Romagna sono stati registrati 31 nuovi casi di coronavirus che portano a 27.790 il totale da inizio epidemia, cento giorni fa. Altre sette sono le vittime, di cui due nella provincia di Rimini, ma tira ancora un sospiro di sollievo la provincia più martoriata, quella di Piacenza, dove per il terzo giorno di fila non si registrano morti. I decessi complessivi della regione salgono a 4.114. Dei 31 nuovi casi, secondo quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, 23 sono persone asintomatiche, individuate grazie all'attività di screening regionale. I tamponi delle ultime 24 ore sono 4.109. Aumentano i guariti (+140), di cui 14 nella provincia di Rimini. I guariti totali ora sono 20.513: oltre il 73% dei contagiati da inizio dell'epidemia. Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o senza sintomi, sono circa l'86% di quelle positive. I pazienti in terapia intensiva sono 57 (-8 rispetto a ieri). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 393 (-5).



