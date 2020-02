Coronavirus anche in Italia, sei positivi in Lombardia

Migliorano le condizioni dell'uomo risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Il 38enne, che lavora nella sede lodigiana della Unilever a Casalpusterlengo, nelle settimane scorse è andato a cena con un collega tornato dalla Cina, che lavora per un'azienda di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) ora in isolamento al Sacco di Milano e risultato negativo a un primo test. Contagiati anche la moglie, insegnante che non sta lavorando perchè incinta, e uno stretto conoscente. Una donna, sintomatica, collega del paziente positivo al coronavirus alla Unilever, è ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza. L'assessore lombardo al Welfare, Gallera, in via prudenziale, ha invitato la popolazione dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo a rimanere nelle loro case" in base a un obbligo di permanenza domiciliare.

Obbligo di quarantena "fiduciaria" domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e "sorveglianza attiva" per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico così come indicato dall'Oms, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia. Questo quanto dispone il ministero della Salute con l'ordinanza firmata oggi in seguito ai casi in Lombardia.