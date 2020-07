Coronavirus, anche oggi l'aumento dei contagi in Emilia Romagna è il peggiore d'Italia: +63 casi

Per la seconda volta l'aumento dei contagi in Emilia Romagna supera quello della Lombardia ed è il peggiore in Italia: 63 i nuovi positivi, di cui 45 asintomatici, due i decessi, tra cui uno a Rimini, dove si registrano altri 9 casi, solo uno con sintomi. Il totale in Italia è di 252 nuovi positivi, in lieve calo rispetto a ieri. L'ultima ordinanza del ministro della Salute, Speranza, dispone la quarantena per i cittadini che nelle ultime due settimane abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Per il segretario del Pd Zingaretti è giusto prorogare lo stato di emergenza: “La parola fa paura – spiega – ma si tratta di regole elementari per evitare di tornare nell'epidemia che sarebbe una catastrofe. Forse perché io ho avuto il coronavirus – aggiunge – ma trovo sorprendente che qualcuno, anche imprenditori, facciano finta che non sia successo nulla, mentre c'è stata la più grande pandemia al mondo del dopoguerra”. Nel mondo allerta a Tokyo in seguito ai recenti aumenti dei contagi: 366, e 980 in tutto il Giappone. Anche l'Argentina registra record di contagi quotidiani, in 24 ore oltre 6.000, portando il totale a 148mila. 114 i morti, che arrivano così a 2.700 totali.