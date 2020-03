Coronavirus, autostrade deserte e inquinamento ai minimi

Autostrade deserte. Le webcam del sito di "Autostrade per l'Italia" mostrano immagini difficilmente ripetibili. Una situazione che coinvolge tutta la principale rete viaria del Belpaese: dall'A14 Bologna – Taranto, all'A1 Milano – Napoli, passando per la Firenze – Pisa – Livorno. Pochissime auto in circolazione, e passando da una webcam all'altra, è difficile immortalarle.

Le misure adottate per far fronte all'emergenza Coronavirus, hanno permesso, come corollario, anche una drastica riduzione dello smog sulla Pianura Padana. I livelli di biossido di azoto, un marcatore dell'inquinamento, sono chiaramente diminuiti come mostrano le immagini del satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa).