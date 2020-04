Coronavirus: bagnini Rimini, senza vaccino vacanza non parte

Mauro Vanni

Vedono nero i gestori degli stabilimenti balneari di Rimini nei confronti della prossima stagione estiva. "Fino a quando non troveremo un vaccino, la vacanza balneare difficilmente potrà partire", afferma il presidente della Cooperativi Bagnini di Rimini Sud, Mauro Vanni, che considera la stagione già "gravemente danneggiata". Il timore della categoria non è se riaprire, ma a quali condizioni. "Gli stranieri non potranno venire. Gli spostamenti degli italiani saranno difficilissimi: faccio fatica - spiega Vanni - a pensare che uno che ha risparmiato tutto l'anno per godersi la vacanza, possa venire in riviera o altrove per viverla con la tensione del potersi ammalare". In più, aggiunge il presidente, "molte persone avranno utilizzato le ferie in questo periodo per stare a casa, le aziende in agosto probabilmente non chiuderanno per recuperare il periodo di fermo, le scuole potrebbero iniziare ai primi di settembre". C'è già chi dice 'quest'anno non mi conviene aprire'? "È prematuro per dirlo.

Certo è che alcune attività turistiche che sono in affitto quest'anno non avranno l'economicità per poter aprire". Per le aziende del settore "significa concentrare tutta una serie di costi in un lasso di tempo molto breve senza alcuna certezza, perché va ricordato che i balneari italiani hanno la scadenza della concessione al 2020. Quindi con quale fiducia possiamo iniziare una stagione che sarà sicuramente di perdita?"

Sentiamo il presidente della Cooperativi Bagnini di Rimini Sud Mauro Vanni in collegamento Skype