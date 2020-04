Coronavirus: Bonaccini, donati a sanità E-R oltre 75 milioni

Alla sanità pubblica dell'Emilia-Romagna, impegnata nell'emergenza sanitaria, "ci sono state donazioni per oltre 75 milioni di euro, tra donazioni dirette alle aziende ospedaliere, acquisti di respiratori o materiali per la cura o contributi per mascherine". Lo ha affermato il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini rispondendo alle domande dei cittadini sull'emergenza sanitaria in diretta su Lepida Tv. "Con la nostra campagna, lanciata dalla Regione Emilia-Romagna, 'Insieme si può' - ha proseguito - avevamo messo come obiettivo 2 milioni di euro da raccogliere in poche settimane, siamo arrivati a 10 milioni e mezzo di euro. Li investiremo, quasi tutti, per aumentare, per l'hub nazionale, i posti letto di terapia intensiva che servano oggi e un domani, per noi e per chi, dall'Italia, ne avesse bisogno".