Coronavirus: Borrelli è risultato negativo al test.

Angelo Borrelli è risultato negativo al Covid-19. Il Capo della Protezione Civile mercoledì non aveva partecipato alla quotidiana conferenza stampa di aggiornamenti dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali ed era circolata la notizia – non confermata – che fosse risultato positivo al coronavirus. Giovedì, la Protezione Civile ha diffuso un comunicato per confermare la negatività di Borrelli, che continuerà comunque a lavorare da casa fino a quando saranno passati i sintomi influenzali che aveva manifestato ieri.

"Una buona notizia" per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che a 'Mattino Cinque' argomenta: "Sta facendo un grande lavoro, è una persona seria, ahimè per i guai della Liguria l'ho frequentato tanto in questi ultimi cinque anni, è una persona affidabile, prima torna al suo posto e meglio è per tutti".

