Coronavirus: Borse a picco per timore diffusione contagio

Le principali borse europee temono il contagio da coronavirus, dopo che misure restrittive sono state adottate anche da altri Governi al di là delle Alpi. Parigi (-9,5%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-8,9%), Francoforte (-8%) e Londra (-7,7%), con Milano a -7%. In rosso i futures Usa, dopo l'esplosione dei contagiati a 3.400 unità. Continua a salire lo spread tra Btp e Bund e il rendimento del decennale italiano supera il 2%.

Intanto a febbraio l'inflazione, la crescita annua dei prezzi al consumo, si ferma allo 0,3%. Lo rileva l'Istat, rivedendo al ribasso la stima preliminare (+0,4%). Rispetto a gennaio, il tasso segna quindi un rallentamento. Su base mensile l'indice invece risulta in calo dello 0,1%. Si dimezza inoltre il rincaro del cosiddetto 'carrello della spesa', in cui rientrano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona: +0,3% contro il +0,6% di gennaio.

