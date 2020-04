Coronavirus: Conte al Senato, "Programma riaperture omogeneo su base nazionale"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte informa il Senato sui recenti provvedimenti per contrastare l'emergenza sanitaria: "Sara' mantenuto e fatto "rispettare il distanziamento sociale" e sara' promosso "l'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una terapia o un vaccino". Cosi' il premier, aggiungendo che Il governo sta per varare "un piano di progressive aperture che sia omogeneo su base nazionale e che consenta di riaprire buona parte delle attivita' produttive e commerciali, tenendo pero' sotto controllo la curva del contagio in modo da poter reintervenire se si superera' una certa soglia". Tocca anche l'argomento App: "Chi non vorra' scaricare" la app Immuni "non subira' limitazioni di movimento o altri pregiudizi", assicura e promette il "coinvolgimento pieno e stringente del Parlamento" sulla vicenda.

"Dobbiamo procedere a un allentamento delle restrizione per le attivita' produttive e commerciali. I motori del paese devono riavviarsi ma il riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato che riguarda anche le attivita' connesse", Conte spiega che "anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno modifiche" e che avverra' "un progressivo ma ordinato allentamento delle misure". In vista del prossimo consiglio Ue Conte dice: " non ritengo sia risolutivo ma faro' di tutto perche' esprima un indirizzo politico chiaro nell'unica direzione ragionevole".