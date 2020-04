Coronavirus: Conte annuncia l'inizio della fase 2 dal 4 maggio, "irresponsabile riaprire tutto ora"

"Prima della fine di questa settimana - annuncia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su facebook - confido di comunicarvi e di illustrarvi i dettagli del programma" per la fase 2 della gestione dell'emergenza coronavirus. Il piano, specifica , sarà applicato "ragionevolmente" a partire dal 4 maggio e sarà illustrato entro la fine di questa settimana. "Riaprire tutto subito sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti", ha aggiunto.

Facendo un esempio pratico Conte spiega che il governo non può limitarsi a pretendere, da parte di una singola impresa, il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro predisposti per l'epidemia. "Dobbiamo valutare - scrive - anche i flussi dei lavoratori che la riapertura di questa impresa genera. Le percentuali di chi usa i mezzi pubblici, i mezzi privati, in quali orari, con quale densità. Come possiamo garantire all’interno dei mezzi di trasporto la distanza sociale? Come possiamo evitare che si creino sovraffollamenti, le famose “ore di punta”? Come favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative e decongestionanti?". "Questo programma - chiarisce - deve avere un’impronta nazionale, perché deve offrire una riorganizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative, un ripensamento delle modalità di trasporto, nuove regole per le attività commerciali". Conte precisa che si agirà sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali.

Al piano di riapertura il governo sta lavorando assieme a dei gruppi di esperti di vari settori "giorno e notte". "Nei prossimi giorni - scrive - analizzeremo a fondo questo piano di riapertura e ne approfondiremo tutti i dettagli. Alla fine, ci assumeremo la responsabilità delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione".