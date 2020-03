CORONAVIRUS Coronavirus. Conte chiude tutte le attività commerciali, bar e ristoranti

Coronavirus. Conte chiude tutte le attività commerciali, bar e ristoranti.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare all'Italia per presentare una nuova stretta alle misure finora prese per l'emergenza legata al coronavirus. Da Conte l'indicazione di chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio (escluse ovviamente quelle alimentari, farmacie e parafarmacie), tutti i bar, i ristorati e le mense.

"Tutta Europa ci guarda per il numero di contagi - ha esordito il premier - ma anche per il grande rigore che stiamo dimostrando. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini, la tenuta della sanità e dell'economia nazionale. Nelle scelte assunte fino a qua - ha continuato Conte - abbiamo tenuto conto di tutti questi fattori, ma al primo posto c'è sempre la salute. Vi abbiamo chiesto di cambiare abitudini chiedendovi di uscire il meno possibile, ma era soltanto il primo passo. E' il momento di farne un altro."

E da qua il premier elenca quelle che domani, in tutta Italia saranno le nuove chiusure per contrastare il contagio: attività commerciale di vendita al dettagli, di bar, ristoranti (escluso l'asporto), pub, parrucchiere, estetiste, mense.

Restano aperte le attività produttive, le fabbriche, i servizi di trasporto pubblico, le banche e le finanziarie, i servizi assicurativi e tutte le attività delle filiere che offrono beni e servizi, nel rispetto, ovviamente, della normativa vigente per contrastare il contagio.

Tra un paio di settimane - conclude - Conte - vedremo gli effetti dei sacrifici che facciamo oggi. Non domani: per avere un riscontro serve tempo. Se i numeri crescono non dobbiamo correre verso nuove misure, ma rimanere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili.

È stato nominato Domenico Arcuri commissario delegato con ampi poteri per rafforzare la distribuzione di strumenti sanitari e impiantare nuovi stabilimenti.









I più letti della settimana: