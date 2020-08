Coronavirus, Conte si rivolge direttamente ai giovani: "Capisco l'esigenza di godersi l'estate, ma siate attenti, accorti e intelligenti"

Nel Decreto legge Agosto 25 miliardi per far fronte alla crisi da coronavirus, che porta a 100 i miliardi stanziati complessivamente dal governo. Tutela dell'occupazione, scadenze fiscali alleggerite o posticipate, misure per il Sud Italia che sarà “reindustrializzato”. Ecco l'ultimo decreto agosto, illustrato dal governo in una conferenza stampa. La cassa integrazione, ha spiegato il presidente del Consiglio Conte, sarà prorogata fino al 31 dicembre. Quindi le misure fiscali, compresi 3 miliardi per sostenere i settori del turismo e della cultura. Conte dopo aver specificato che il nuovo dpcm sulle misure di contenimento del contagio restano in vigore fino al 7 settembre, si rivolge direttamente ai giovani, raccomandando di essere “attenti, accorti e intelligenti”: “Capisco l'esigenza di godersi l'estate – ha detto – ma senza sottovalutare il virus”. E a proposito delle mancate zone rosse istituite ad Alzano e Nembro, lo scorso marzo, ha puntualizzato.

Nel video gli interventi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte