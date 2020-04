Coronavirus: continua a calare il numero dei malati in Italia

I dati in Italia dell'epidemia

Per il sesto giorno consecutivo continua a calare il numero dei malati di coronavirus in Italia. Sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri. Salito a 26.384 il numero delle vittime, con un incremento di 415 in un giorno. Sono 63.120 i guariti totali, 2.622 in più di ieri. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, ad oggi 2.102, 71 in meno nelle ultime 24 ore.

Nel mondo i casi hanno superato la soglia dei 2,8 milioni, con quasi 200.000 vittime. Nella sola Europa se ne contano circa 120.000. Gli Stati Uniti viaggiano verso un milione di contagi, attualmente già superati i 900.000 e il numero delle vittime supera le 52 mila, più di un quarto di quelle di tutto il mondo. In Gran Bretagna altri 813 decessi, superata quota 20.000 morti e 148.377 contagi. La Spagna è invece il Paese con il maggior numero di medici ed infermieri infettati: circa il 20% dei casi registrati, infatti, riguarda la categoria.