Coronavirus: continuano a diminuire i ricoveri in Italia

Coronavirus in Italia

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, compresi morti e guariti, è di 165.155. Rispetto a ieri sono 1.127 i nuovi casi. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.079 i pazienti nei reparti (-107) e di questi, 1.074 sono in Lombardia. Del totale dei malati la maggior parte sono in isolamento domiciliare perché con sintomi lievi. I guariti raggiungono quota 38.092, con un incremento di 962 persone.

Nel mondo i casi hanno superato i 2 milioni, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, di cui circa la metà in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità esprime rammarico per la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti, riferisce il direttore generale Ghebreyesus all'indomani dell'annuncio di Donald Trump. "Gli Usa sono stati a lungo generosi amici dell'Oms e speriamo che continueranno ad esserlo" sottolinea Ghebreyesus. In Germania, i negozi con una superficie fino a 800 metri quadrati potranno riaprire a partire da lunedì prossimo. Mentre dall'Inghilterra arriva la storia di Connie Titche che a 106 anni, dopo essere sopravvissuta da bambina all'epidemia dell'influenza spagnola, ha sconfitto anche il Coronavirus.