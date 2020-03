VOLONTARIATO Coronavirus, cooperativa “Fer-menti Leontine” in aiuto dei più deboli

Un aiuto per quella fetta di popolazione impossibilitata ad uscire di casa per l'acquisto di beni di prima necessità, come cibo e medicinali. La cooperativa di comunità “Fer-menti Leontine” ha così predisposto un servizio di consegna a domicilio gratuito per gli abitanti del Comune di San Leo. Un progetto, rimarca una nota, condiviso con l'amministrazione e le forze dell'ordine. Per chi volesse usufruire del servizio, basta contattare gli alimentari e la farmacia “convenzionata”.





