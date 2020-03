COVID-19 Coronavirus: cresce il numero dei contagiati in Emilia-Romagna. 35 in più, rispetto a ieri, in Provincia di Rimini

In Emilia-Romagna cresce sensibilmente il numero dei contagiati: 154 in più rispetto a ieri; per un totale di 698. Colpisce, in particolare, il dato del Riminese, con 35 nuove positività registrate; che fanno salire il numero complessivo a 68. Peggio solo Piacenza. Nella provincia contigua al focolaio lombardo i nuovi contagi sono stati infatti 59. 32, in Regione, i ricoverati in terapia intensiva; mentre i decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 8; che si aggiungono ai 22 precedenti. Dati snocciolati, in diretta facebook, dall'ex assessore alle politiche per la salute dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi: richiamato per gestire l'emergenza, dopo che il suo successore, Raffaele Donini, era risultato positivo al coronavirus. Venturi ha parlato, fra le altre cose, della necessità di ridurre i contatti sociali, specie per gli anziani; ed ha auspicato una collaborazione fra la Provincia di Rimini e quella di Pesaro-Urbino, per concertare misure di contenimento. E non è mancato un breve riferimento al Titano.

