Coronavirus: da oggi "Italia zona protetta"

Con i contagi che ancora non si fermano, ora "tutta l'Italia diventa 'zona protetta'": così ieri sera Giuseppe Conte ha annunciato le nuove "misure più stringenti" che i cittadini devono rispettare per arginare il coronavirus. Il dpcm che entra oggi in vigore prevede divieto d'assembramento; spostamenti solo per lavoro, salute o necessità stringenti con autocertificazione; chiusura delle scuole fino al 3 aprile; stop agli eventi sportivi. Nessuna chiusura invece dei supermercati e approvvigionamenti garantiti: presi d'assalto però nella notte i punti vendita h24. Vedi la foto di Palermo da @Twitter





Ha superato quota 4.000 il numero dei decessi nel mondo legati al coronavirus. Contagiata intanto tutta Europa. Un caso alla Bce. Il Regno Unito sconsiglia viaggi in tutt'Italia. Trump studia tagli fiscali sugli stipendi per aiutare l'economia.