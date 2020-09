Coronavirus: dalla Regione Emilia Romagna varate linee guida attività pre e post scuola

Una strategia basata su scenari diversi in base al numero degli studenti e alla provenienza o meno da classi diverse, pensata anche in prospettiva di un eventuale tracciamento, che prevede distanziamenti e mascherina solo quando necessari, insieme a basilari ma efficaci misure di igiene per ridurre ogni rischio.

Così la Regione Emilia-Romagna ha deciso di regolamentare le attività pre e post scuola varando linee guida di base, su tutto il territorio regionale - viene spiegato - "varranno le indicazioni relative alle misure di prevenzione previste per le attività scolastiche" tuttavia, alla luce, ad esempio, del diverso numero di studenti, della tipologia di spazi dalla durata "si possono prevedere diversi scenari, per i quali vengono date indicazioni" con l'obiettivo finale ben preciso: "in caso di positività di un alunno che frequenta il pre o il post scuola, evitare la quarantena per tutto il gruppo, che significherebbe quindi per quasi tutto l'istituto".



