CORONAVIRUS Coronavirus: dati incoraggianti a Rimini, in Regione e nell'intero Paese 14 i nuovi positivi in tutta la Regione Emilia Romagna

Nel Riminese il trend è ormai consolidato, ed incoraggiante. Un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore. Appena 14 – 10 dei quali asintomatici, individuati grazie alla campagna di screening in corso - nell'intera Regione, dove si contano purtroppo 4 decessi: 2 dei quali nella Provincia di Modena. Nulla di paragonabile, comunque, con la situazione drammatica di qualche tempo fa.

In Emilia-Romagna cresce intanto costantemente il numero dei guariti; mentre quello complessivo dei malati è sceso da ieri di 88 unità; così come in costante decrescita sono le ospedalizzazioni.

Dati che riflettono la situazione del Paese. Dove si registra una contrazione del numero dei nuovi decessi: 53, rispetto ai 72 di ieri. Fra le Regioni senza vittime le Marche. In Italia anche 759 nuove guarigioni, mentre il numero complessivo dei malati scende di 615 unità.





