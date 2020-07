Coronavirus, due nuovi casi nel riminese: in regione sono 49

Dopo i 9 nuovi contagi di ieri, la situazione – nel Riminese – sembra nuovamente assestarsi su livelli di sicurezza. 2 i casi registrati nelle ultime 24 ore, entrambi asintomatici: positività emerse a seguito di screening, che proseguono – a tappeto – nell'intera Regione, dove crescono le guarigioni. L'ultimo bollettino dell'Emilia-Romagna parla di una vittima – nel Ferrarese – e 49 nuovi contagiati.

La maggior parte dei casi è riconducibile a focolai già noti; soggetti senza sintomi, per lo più. Il totale in Italia, invece, è di 275 nuove positività: in aumento, dunque, rispetto al precedente aggiornamento. Invariato il numero dei decessi: 5, uno dei valori più bassi di sempre.

Nel Mondo però la pandemia accelera con un totale di quasi 15 milioni e 800.000 casi confermati e oltre 640.000 vittime. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, seguiti dal Brasile dove il presidente Jair Bolsonaro, affetto dal virus nelle scorse settimane, dopo aver minimizzato per mesi, è risultato negativo all'ultimo test. In Europa torna l'allarme soprattutto nei Balcani, a partire dalla Romania, dove anche oggi si contano altri 1.284 contagi.