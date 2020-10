GIORNALISMO Coronavirus e fake news: come evitare le 'bufale', i consigli degli esperti Le dritte dei protagonisti del Festival del Giornalismo Culturale in programma fino a domenica a Serra Sant'Abbondio, dopo l'apertura venerdì a Urbino

Dalle teorie del complotto alle cure miracolose per il Coronavirus: durante la pandemia non potevano mancare le fake news, soprattutto in Rete. Un fenomeno su cui fare attenzione, visto che si parla di salute. Diventa utile, allora, il contributo dei professionisti dell'informazione nel filtrare i contenuti. Di comunicazione, scienza e cultura si parla nell'ultima edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino. Ai protagonisti abbiamo chiesto quanto siano alti i rischi di imbattersi nelle 'bufale' e come comportarsi nei prossimi mesi. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel servizio, le interviste a Roberta Villa (medico e giornalista), Giovanni Boccia Artieri (sociologo), Giorgio Zanchini (giornalista Rai e direttore del Festival) e Piero Dorfles (giornalista, critico letterario e presidente della manifestazione)

