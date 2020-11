Coronavirus: ecco il "mouse" per la diagnosi veloce ed affidabile, presto in Romagna

La forma ricorda quella dello strumento usato nei computer; in realtà il “mouse” creato dalla ST Microelectronics e dall'impresa padovana Alifax è una vera e propria piattaforma diagnostica per eseguire test per il Coronavirus. In modo veloce, economico e paragonabile al tampone, spiega chi ha lavorato al progetto. Un nuovo metodo, dunque, che darà una mano alle strutture sanitarie oberate dalla grande richiesta di esami per il Covid. Potranno sfruttarlo anche i piccoli laboratori per fare test singoli e multipli.





Il metodo sarà introdotto anche in Romagna. Nei giorni scorsi la notizia di casi di peste suina in Germania, insieme a quelle sul Coronavirus mutato nei visoni in nord Europa. La tecnologia a cui hanno lavorato i ricercatori potrebbe essere applicata anche ad altre malattie.

Nel servizio, l'intervista a Milena Sinigaglia, responsabile ricerca e sviluppo Biologia Molecolare Alifax