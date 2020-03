Coronavirus Emilia Romagna: oltre 700 contagi rispetto ieri ma crescono anche i guariti

In Emilia-Romagna sono complessivamente 6.705 i casi di positività al Coronavirus, 737 in più rispetto all'aggiornamento di ieri. Complessivamente sono 2.863 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 265, 2 in meno rispetto a ieri.

Salgono a 329, 90 in più rispetto alle 239 di ieri, le guarigioni 305 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”. Purtroppo però crescono anche i decessi, passati da 640 a 715: 75, quindi, quelli nuovi, di cui 19 donne e 56 uomini.

Per la maggior parte delle persone decedute sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse, anche plurime. Il commissario per l'emergenza Coronavirus Sergio Venturi ha parlato anche dell'ordinanza su Rimini, in cui i contagi sono saliti a 826: “Scelta necessaria che potrebbe essere estesa in altre zone”.

Nel servizio il collegamento del commissario per l'emergenza coronavirus Sergio Venturi