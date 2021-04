Coronavirus: Figliuolo e Curcio visitano l'hub vaccinale in fiera a Bologna

"Questa regione è veramente a posto. Ieri e l'altro ieri ha fatto oltre 30.000 vaccinazioni e quindi è sopra il target settimanale. C'era stato un accordo" per "provare a forzare la macchina, a mandarla quasi a pieno regime. Perché poi quando si andrà a regime dovrà somministrare dai 38 a 40.000 dosi al giorno. La regione è capace con oltre 145 punti vaccinali, con l'accordo con i medici di medicina generale già fatto e in parte con le farmacie. Sono su questo soddisfatto". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, durante la visita all'hub in Fiera a Bologna, insieme al presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio.