RIMINI Coronavirus: focolaio in geriatria all'ospedale Infermi La notizia apparsa sui quotidiani locali

Focolaio di coronavirus nel reparto di Geriatria dell'ospedale Infermi di Rimini dove otto pazienti (due uomini e sei donne) e sei operatori sanitari (quattro infermieri) risultano contagiati. Lo riportano i quotidiani locali. L'Ausl ha comunicato che mercoledì, a seguito di esami precauzionali eseguiti su pazienti in dimissione e diretti verso strutture residenziali, è emersa la positività proprio di una persona che stava per essere ricondotto ad una residenza per anziani. La direzione sanitaria ha provveduto a porre i pazienti in isolamento.



