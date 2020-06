Coronavirus: focolaio nell'azienda Bartolini a Bologna

Sono 47 i dipendenti positivi al coronavirus individuati nell'azienda Bartolini di Bologna. Lo comunica Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna. La gran parte è asintomatica e non ha problemi. Ci sono anche altre 17 persone, legate per contatti familiari o di conoscenza all'azienda, risultate positive, due hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. “Oltre a queste – spiega Pandolfi – sono 130 in totale le persone, contatti stretti dei positivi, che abbiamo messo in isolamento domiciliare”.

Un altro focolaio è stato scoperto a Mondragone, in provincia di Caserta, dove sono stati individuati 49 positivi nei palazzi ex Cirio, in cui è stata istituita una zona rossa. Sono 296 i nuovi casi in Italia, in aumento rispetto agli ultimi giorni secondo i dati diffusi per la prima volta dal Ministero della Salute. I decessi giornalieri sono 34, i guariti 614. Gli attualmente positivi sono 18.303. Diminuiscono le persone in terapia intensiva, 103, quattro in meno di ieri.

I casi a livello globale hanno superato la soglia dei 9,4 milioni nel conteggio della Johns Hopkins University. Le vittime più di 482mila. Negli Stati Uniti è record da fine aprile: nelle ultime 24 ore quasi 36mila nuovi casi.