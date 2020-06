Coronavirus: i dati dall'Italia al Mondo. Nel Riminese 0 nuovi casi e nessun decesso

Buone notizie per il Riminese, perché in Provincia, nelle ultime 24 ore, non si registra alcun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso. 14 invece le nuove positività sul territorio regionale: quasi tutti, 13, sono asintomatici. E' il risultato, segnala la Regione, dell'attività di screening in corso. Nel complesso, sono 11 invece i decessi. I malati effettivi ora sono 2.839. E diminuiscono i ricoveri nei reparti Covid. Domani inaugurazione, a Rimini, della prima sede dell'hub nazionale e regionale per la terapia intensiva: una rete di sei strutture per pazienti affetti dal virus e non. Nelle Marche si registra una vittima e un solo nuovo caso.

Nell'intera Italia stabile l'aumento dei contagiati: più 321 rispetto a ieri. Nel bollettino precedente ne erano 318. La maggior parte dei nuovi positivi è in Lombardia. 71 sono le vittime dell'ultima giornata e 39.297 i malati.

Dal Presidente della Repubblica il riconoscimento, con l’onorificenza di Cavaliere al merito, per un primo gruppo di cittadini che si sono distinti nell'emergenza. Tra questi, due operatori della Croce Rossa di Riccione, Marco Buono e Yvette Batantu Yanzege, per aver risposto all’appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con ambulanze, e una donna al lavoro in un supermercato di Pesaro, Rosa Maria Lucchetti, per aver lasciato una lettera agli operatori del 118 e donato loro tre tessere prepagate. Nel frattempo, nel mondo superano la quota di 6.438.000 i casi confermati, con oltre 382.000 vittime.



