Coronavirus: il Governo Conte pianifica nuove misure sanitarie

Coronavirus: il Governo Conte pianifica nuove misure sanitarie.

Previsto per oggi il via libera al decreto del presidente del Consiglio dei ministri con le nuove misure sanitarie per combattere il coronavirus, mentre domani un Consiglio dei ministri avvierà l'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche. È il doppio binario di intervento su cui si muove il governo italiano. Il primo passo, dunque, sarà sanitario, con una serie di indicazioni da dare ai cittadini. Si prevede l'invito alle persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate, a non frequentare luoghi affollati e la raccomandazione, a tutti, di evitare strette di mano e di rispettare la distanza di un metro. Fra le ipotesi sul tavolo lo stop alle manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Il viceministro della salute, PierPaolo Sileri, al termine della riunione ha dichiarato che si sta discutendo se far giocare o meno le partite a porte chiuse. Previsto per stamattina l'incontro fra Conte e i ministri per discutere le nuove misure, poi nel pomeriggio l'incontro con le parti sociali. L'Istituto Superiore di Sanità valuta intanto di allargare la zona rossa.





I più letti della settimana: