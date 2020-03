CONSIGLIO DEI MINISTRI Coronavirus, il governo italiano annuncia 3,6 miliardi di euro di aiuti per rilanciare l'economia Si tenta di arginare le mappe del contagio ed anche l'impatto sul sistema che potrebbe generare nuova crisi economica

Il coronavirus divide l'Italia in tre: nell'ultimo decreto emesso, il governo suddivide i provvedimenti per la zona rossa, la zona gialla e per il resto del territorio nazionale. Per la prima, 10 Comuni tra cui Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda e Vo' (gli altri sono Bertonico; Castelgerundo; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini) i provvedimenti più restrittivi, compreso il divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale. Chiusi scuole e musei, sospese manifestazioni e iniziative, i servizi di trasporti, chiuse le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità. Nella zona gialla finiscono Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, e le province di Pesaro Urbino e di Savona. Ancora niente scuole ma sì a competizioni sportive, solo a porte chiuse, vietate le trasferte dei tifosi, sospese attività che prevedano assembramenti di persone, comprese le culturali e le religiose. Sì a bar e ristoranti a patto che i clienti siano serviti seduti e a distanza di un metro l'uno dall'altro. Nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza saranno chiusi i centri commerciali nel fine settimana. In tutto il territorio nazionale saranno poste soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nelle scuole, negli edifici pubblici e aperti al pubblico. Nei trasporti interventi straordinari di sanificazione.Roma sospende i concorsi, e registra anche il suo primo caso, un poliziotto, a quanto pare contagiato dal focolaio lombardo. Il governo si è anche mosso per predisporre misure a sostegno dell'economia. E per domani sera a Palazzo Chigi il presidente Conte ha convocato i capigruppo di maggioranza e opposizione, per parlare delle misure da inserire nel decreto col quale l'Italia sforerà il saldo di bilancio inizialmente previsto per quest'anno.

Nel video l'intervista a Antonio Misiani, viceministro dell'Economia

