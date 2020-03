Coronavirus, il governo italiano pensa a nuove strette come vietare attività motoria all'aperto

Controlli Carabinieri

È allarme per gli operatori sanitari contagiati, ormai l'8,3% del totale (2.629), mentre arriva il bilancio della prima settimana di controlli in seguito ai provvedimenti restrittivi per contenere il contagio: oltre un milione i controllati e 43.000 denunciati per inottemperanza dei divieti, riferisce il Viminale. Si va in giro senza motivo, insomma. Tanto che in un vertice a Palazzo Chigi convocato dal presidente Conte si valuta una nuova stretta, come il blocco delle attività sportive all'aperto. Oggi record negativo di morti: 475 in più di ieri, 2.978 in totale. I positivi sono aumentati di 2.648 unità, ora sono 28.710. I guariti sono 1.084 in più, per un totale di 4.025. E mentre una norma del decreto “cura-Italia”, firmato la scorsa notte dal presidente della Repubblica, prevede la sospensione di tutti gli sfratti fino al 30 giugno, Matteo Salvini chiede che il 2020 sia un anno bianco fiscale e minaccia di non votare il decreto legge. I 127 articoli divisi in 5 maxicapitoli prevedono comunque sospensione delle rate dei mutui, la proroga di 15 giorni per la scadenza delle polizze RcAuto, una moratoria sui prestiti bancari alle piccole medie imprese. Il referendum sul taglio dei parlamentari potrà essere rinviato in autunno. Domani la conferenza dei capigruppo alla Camera, per la prima volta, si terrà in videoconferenza, per esaminare “le forme ed i modi” in cui l'Aula lavorerà nei prossimi giorni. Intanto in Europa i morti per coronavirus superano quelli in Asia. Oggi i contagiati nel mondo sono oltre 200mila, con più di 8.000 decessi. Arriva qualche dato anche dalla Russia, i casi salgono da 114 a 147, il presidente Putin ha chiesto ai cittadini di “non fare incetta” di beni di prima necessità poiché la situazione è “sotto controllo”. In Spagna sono quasi 14mila i contagiati, con oltre 550 morti. Il coronavirus ha poi colpito tutti e 50 gli Stati americani, con oltre seimila casi e più di 110 morti, in conferenza stampa Donald Trump ha annunciato che una nave ospedale è pronta ad andare a New York, dove ci sono oltre 2.300 casi e 20 morti. La Turchia ha chiuso i confini con l'Europa; ci sono poi almeno almeno 80mila cittadini dell'Ue rimasti bloccati fuori dall'Unione, e che vorrebbero tornare a casa.