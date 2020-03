POLITICA ITALIA Coronavirus, il governo italiano sta ultimando il decreto legge a sostegno di famiglie e imprese Nella bozza c'è l'ipotesi di equiparare la quarantena alla malattia. Si ipotizza anche la riduzione delle bollette per tutto il 2020

Il governo sta predisponendo il nuovo decreto legge per sostenere imprese e famiglie, che il ministro dell'Economia aveva annunciato entro la fine della settimana. Nella bozza pare che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare saranno equiparati alla malattia, certificata dal medico curante. Prevista cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli. Un'altra ipotesi è ridurre le bollette per tutto il 2020, oltre a misure straordinarie per i settori più colpiti, ossia turismo e spettacolo. In più ci sarebbe la possibilità di requisire alberghi o altri stabili per le persone in quarantena. In videoconferenza il presidente del Consiglio Conte, i ministri dell'Economia, della Salute, del Lavoro e dello Sviluppo Economico hanno parlato con sindacati e industriali per affrontare il problema dei protocolli di sicurezza nelle aziende dopo l'ultimo decreto emesso: molti gli scioperi spontanei annunciati ad Asti, Vercelli e Cuneo, con adesioni altissime.



