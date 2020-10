COVID-19 Coronavirus, il vice ministro alla Salute Sileri: "Salita controllata dei contagi, mascherine importanti per limitare circolazione virus"

Nuovo balzo di contagi da coronavirus in Italia, ieri 3.678 in un giorno, mille più di martedì. Prorogato al 31 gennaio lo stato di emergenza e da subito scatta l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto con multe per i trasgressori fino a 1.000 euro.

Oggi ha parlato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: "Più che impennata, la chiamerei una salita controllata dei contagi. Il trend è sicuramente in aumento – spiega - ma la crescita è molto lenta. Nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci che i casi salgano ulteriormente”. “Importante rispettare le regole – evidenzia – e l'uso delle mascherine è fondamentale per limitare la circolazione del virus”.

Il Presidente del Consiglio Conte ha raccomandato rigore anche a casa e ha ringraziato le Regioni per collaborazione di questi mesi: “La capacità di dialogare è stato il nostro punto di forza”.



