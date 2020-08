Coronavirus, in calo i nuovi positivi in Emilia Romagna e in Italia, nonostante l’aumento dei tamponi

Tamponi Covid-19

Quasi dimezzati i nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna: sono 65 contro i 116 di ieri. Di questi, 33 sono asintomatici, 17 collegati a rientri dall’estero e 7 da altre Regioni. Tutte le nuove infezioni sono legate a persone già in isolamento domiciliare o nell’ambito di focolai già noti. Nessun decesso, mentre i pazienti in terapia intensiva calano a 5. Il 95% dei positivi presenta sintomi lievi ed è in isolamento a casa. In Italia calano i contagi: oggi sono 878, contro i 953 di ieri, nonostante i tamponi siano molti di più. Quattro i decessi. Le Regioni più colpite Lazio, Campania, Lombardia e Veneto.

Salgono a 63 i positivi accertati tra i dipendenti del Billionaire, famoso locale di Porto Cervo di proprietà dell’imprenditore Flavio Briatore, anche lui positivo e ricoverato da ieri al San Raffaele. Nella stessa città, chiuso anche il Sottovento dopo il ricovero del gestore in terapia intensiva. In Sardegna accertamenti anche in un camping con 1800 ospiti, dove ci sono già 4 casi di Covid.

Intanto il premier spagnolo Sanchez ha precisato che verranno mobilitati 2.000 militari a sostegno delle Regioni per contrastare il forte aumento dei contagi. Anche in Francia si fanno largo nuovi focolai.