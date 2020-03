CORONAVIRUS Coronavirus: in Emilia-Romagna 170 nuovi casi. 8 decessi in più

Coronavirus: in Emilia-Romagna 170 nuovi casi. 8 decessi in più.

Salgono a 1.180 le positività in Emilia-Romagna; 170 in più rispetto a ieri. 75 i pazienti in terapia intensiva. Aumentano anche i decessi: 8, nelle ultime 24 ore. In totale, in Regione, sono 56 dall'inizio dell'emergenza. 233, invece, complessivamente, i morti in Italia a causa del coronavirus. Oltre 5.000 i contagi.

E nel frattempo sale la tensione nelle carceri. Specie in quelle di Salerno, Frosinone e Modena. In quest'ultimo penitenziario sarebbe scoppiata una violenta rivolta nel pomeriggio, con danni alla struttura. All'origine di tutto le limitazioni imposte ai detenuti per limitare il diffondersi dell'epidemia.

Che nel Regno Unito e in Francia ha registrato un'impennata. Nel Paese transalpino è stata superata la soglia dei mille contagi; 19 le vittime. Primo decesso accertato anche nel continente africano, in Egitto.

Nel Mondo il virus si è diffuso in 106 Paesi. I casi confermati in totale sono 106.378, le persone uccise 3.594 e quelle guarite 60.013.



