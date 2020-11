Coronavirus in Emilia Romagna: 2.723 i nuovi casi. 244 sono a Rimini

Crescono di 2.723 unità i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna dove, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 19.697 tamponi per una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è pari al 13,8%. Dei nuovi contagiati, 1.269 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 241, 3 in meno rispetto a ieri mentre crescono di 60 unità, a quota 2.594 quelli ricoverati in altri reparti Covid. Sul territorio si registrano 47 nuovi decessi.





Rispetto ai dati legati alla Provincia di Rimini, precisano dall'Ausl, le 244 positività di oggi vanno "mediate" con le 109 di ieri: si tratta di 121 pazienti di sesso maschile e 123 pazienti di sesso femminile; 129 sintomatici e 115 asintomatici. Circa 200 le guarigioni registrate, mentre non sono stati comunicati decessi.