CORONAVIRUS Coronavirus, in Emilia-Romagna 71 nuovi positivi. Un nuovo decesso 40 asintomatici, 21 i casi di rientro dall'estero. In italia sono 629 i nuovi casi

71 nuovi casi positivi in Emilia-Romagna, di cui 40 asintomatici. È l'aggiornamento regionale sul Coronavirus, i dati sono accertati alle ore 12 del 15 agosto.

Purtroppo si registra un nuovo decesso in provincia di Ravenna. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dei 71 nuovi casi, 43 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 29 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in 5 città: 11 casi a Ferrara, 11 a Reggio Emilia, 10 a Bologna, 10 a Modena, 9 a Ravenna. I casi attivi sono 1.754, di cui il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. A Rimini 2 nuovi casi, un uomo e una donna. Uno diagnosticato per sintomi e l’altro per contact tracing da caso già accertato (era in vacanza in Grecia con la paziente comunicata ieri); sono uno in isolamento domiciliare e l’altro ricoverato. A Rimini 2 guarigioni.

In Italia nuovo aumento dei contagiati: sono 629, contro i 574 di ieri. 4 i decessi.



