Coronavirus: in Emilia Romagna calano i nuovi casi rispetto a ieri

Nessun nuovo decesso legato al Coronavirus, oggi, in Emilia Romagna. 34, invece, i nuovi casi registrati, di cui 5 nella Provincia di Rimini. Sono questi i dati diffusi nel pomeriggio dalla Regione, che registra, rispetto a ieri, un calo nei contagi di 15 unità. Un calo avvenuto anche a livello nazionale: in Italia, infatti, si registrano oggi 159 casi nuovi casi, rispetto ai 239 di ieri e 295 di due giorni fa. Aumentate, invece, le morti, passate dalle 8 di ieri alle 12 di oggi. Secondo uno studio presentato questo pomeriggio da Istat e Ministero della Salute, le persone entrate in contatto con la malattia sarebbero sei volte di più rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente. Dalla ricerca è emerso, infatti, che sono un milone e 482 mila gli italiani che hanno sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2. “I risultati presentati, tuttavia, sono provvisori – si legge nella prefazione - e relativi a 64.660 persone, che hanno effettuato il prelievo e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio". Nel mondo, sono stati superati i 18 milioni di casi, con gli Stati Uniti che si confermano in cima alla classifica dei Paesi più colpiti dal virus. Seguono il Brasile e l'India.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: