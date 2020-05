CORONAVIRUS Coronavirus in Emilia Romagna: continuano a diminuire i positivi

Continuano a calare, in Emilia-Romagna, i numeri dell'epidemia del Coronavirus: nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12 ci sono stati 208 nuovi casi di positività (che portano il totale a 25.644 casi a fronte di 5.407 nuovi test) e si sono registrati 28 decessi. Salgono le nuove guarigioni, 391 in più rispetto a ieri e continua il calo dei casi attivi. Scendono sotto quota 200 anche i pazienti in terapia intensiva, che sono 197, nove in meno. Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-34).

Per quanto riguarda la situazione di Rimini, nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi, si sono registrate 21 guarigioni e si contano 4 nuovi contagi. Dei quattro nuovi contagiati, 3 sono ricoverati, invece, 1 è seguito a domicilio in isolamento.

