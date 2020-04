L'EMERGENZA NELLE REGIONI Coronavirus, in Emilia Romagna è il giorno del sorpasso dei guariti sui nuovi contagiati La Regione ha pronte linee guida per far riaprire prima parrucchieri ed estetisti. Rimini sfonda il muro dei duemila casi

Nel primo rapporto Inail sugli infortuni sul lavoro da coronavirus l'Emilia Romagna è la terza Regione per numero di denunce, col 10,1%, subito dopo Lombardia (35,1%) e Piemonte (13,4%). La Regione di Bonaccini annuncia anche di avere pronte le linee guida per la riapertura delle attività che fanno capo al settore benessere, acconciatura ed estetica. Non è escluso un anticipo delle aperture rispetto al primo giugno indicato dal governo. Saranno obbligatorie mascherine per operatori e clienti, camici monouso, soprascarpe e igienizzazione di locali e strumenti, oltre ad accessi scaglionati e orari flessibili. I dati comunicati dal commissario per l'emergenza Venturi oggi sono decisamente positivi: è la giornata del sorpasso dei guariti sui nuovi contagiati.

Ci sono state sicuramente comunicazioni non andate a buon fine, ha spiegato Venturi, che possono aver causato ritardi di cui rendiamo conto solo ora, ma non nasconde la soddisfazione. 2.519 le nuove guarigioni (12.322 in totali), oggi superiore a quello dei malati effettivi, 9.563 (2.299 in meno). I casi totali in Regione sono 25.436, 259 più di ieri. 39 i decessi, di cui 4 a Forlì Cesena e 1 a Rimini. A proposito di Romagna, i casi complessivi sono 4.563 (36 in più), di cui 982 a Ravenna (1 in più), 891 a Forlì (11 in più), 685 a Cesena (9 in più), 15 in più a Rimini che dunque arriva e supera quota duemila (2.005). Nelle Marche deciso calo dei ricoverati, oggi 513, 179 meno di ieri, ed un deciso aumento dei dimessi e guariti: 2.131, 167 in più. 4 i posti in meno nelle terapie intensive (48). A Pesaro Urbino aumentano di 16 i casi di contagio, ormai oltre quota 2.500 (2.506); 5 in più ad Ancona (1.810), 7 in più a Macerata (1.017)



