Coronavirus in Emilia Romagna: registrati 2.822 casi. 225 sono a Rimini

La Regione Emilia Romagna diffonde i dati relativi all'epidemia di Covid e nelle ultime 24 ore rileva 2.822 in più rispetto a sabato, su un totale di 12.562 tamponi eseguiti. Il rapporto positivi/tamponi è al 22,5%. Più della metà dei nuovi contagiati sono asintomatici e sono stati individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è 46,5 anni.

Nel riminese l'Ausl specifica che i 225 nuovi casi rilevati vanno però "mediati" coi 130 di sabato (le variazioni dipendono da situazioni specifiche legate a report e laboratorio), per cui un dato più attendibile sarebbe la media dei due giorni, che si attesta su 170-180 casi al giorno, in linea dunque con i dati registrati nell'ultima settimana. 20 le guarigioni registrate. La Regione ha inoltre comunicato 10 decessi nella giornata di oggi, che si sono però verificati nel corso degli ultimi 7-10 giorni: non vi è dunque un incremento improvviso di decessi o una particolare incidenza nel riminese, bensì la necessità di verificare bene la situazione dei singoli casi prima di comunicarli.