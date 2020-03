Coronavirus, in Emilia Romagna superati i 10mila casi

10.054 i casi di positività al Coronavirus, 800 in più di ieri. Complessivamente, sono 4.265 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, ma crescono purtroppo i decessi, passati da 985 a 1.077: 92, quindi, quelli nuovi.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 721, 163 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse.

Salgono a 1.136 i casi positivi nel territorio di Rimini, 52 in più rispetto a martedì. Sono due invece i decessi causati dal Coronavirus, che purtroppo fanno salire il conto dei morti sul territorio riminese a 63.



Da Piacenza a Rimini, continua senza sosta il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto disposto dalla Regione. Da ieri a oggi, sono 408 i posti letto aggiuntivi allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus.