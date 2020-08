AGGIORNAMENTO Coronavirus, in Emilia-Romagna tamponi per le badanti che rientrano dall’estero. In Italia schizzano i contagi

Un albergo di Rimini è stato sanzionato perché nella cucina lavoravano due cuochi senza la mascherina. A Cattolica domani arriva la clinica mobile che permette ai turisti di fare gratuitamente un test sierologico. Nel Riminese gli otto nuovi contagi sono tutti legati a focolai già noti, mentre in Emilia-Romagna il totale dei nuovi casi è di 47, di cui 34 asintomatici e la Regione inserisce l’obbligo di tampone per le badanti che rientrano dall’estero. In Italia tornano a salire di molto i nuovi positivi, 384: ieri se n’erano registrati la metà. 10 le vittime, il doppio rispetto al giorno prima. Solo la Valle d’Aosta non registra nuovi casi.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: