Coronavirus: in estate il test per il vaccino sull'uomo in Italia

Si lavora per cominciare in Italia in estate il test clinico sull'uomo di un vaccino anti Covid-19. E' l'obiettivo del consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia, Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles. E tre nuovi studi clinici sono stati autorizzati dall'Agenzia italiana del farmaco. I nuovi studi, che saranno coordinati dalle università di Bologna, Parma e Pisa, riguardano un anticoagulante, un farmaco per la gotta e uno per l'artrite reumatoide.