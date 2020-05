Coronavirus: in Italia 153 morti, il dato più basso negli ultimi due mesi. Oltre 120mila guariti

Coronavirus: in Italia 153 morti, il dato più basso negli ultimi due mesi. Oltre 120mila guariti.

In Italia dopo oltre due mesi il conteggio dei morti tocca il minimo da domenica 8 marzo, la vigilia del lockdown del paese. Mai dopo quel giorno le vittime quotidiane erano scese sotto le 170, con il picco di 969 morti il 27 marzo. Oggi le vittime sono state 153. La curva del contagio è in coerente flessione da settimane. Così come è in continua e costante diminuzione il dato dei malati, siano essi in terapia intensiva, ricoverati con sintomi o in isolamento domiciliare. I guariti hanno superato i 120mila e continuano a crescere alla media di duemila persone al giorno. I dati sono dunque molto incoraggianti.



I più letti della settimana: