Coronavirus: in Italia 809 malati in più rispetto a ieri

Il numero dei contagiati totali da coronavirus in Italia, compresi morti e guariti, è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491. Sono complessivamente 107.771 i malati, 809 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 355. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, ad oggi sono 2.733 (-79). Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Sono 2.200 in più i guariti che arrivano a quasi 45 mila (44.927).

In Emilia-Romagna aumentano di 350 i casi arrivando a 22.184: 289 le nuove guarigioni registrate oggi e 62 i decessi: 30 uomini e 32 donne. Anche dalle Marche arrivano buone notizie, cresce il numero di guariti e dimessi: ora sono 1.754. Su 1283 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi risultano 53, crolla anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: appena 88, su 892 ricoverati totali.

Nel mondo i casi hanno superato la soglia dei 2 milioni (2.259.317) di cui 706.779 solo negli Stati Uniti, dove sono state testate oltre 3 milioni e mezzo di persone. Intanto, il bilancio delle vittime nel Regno Unito aumenta di 888 morti, portando il numero totale dei decessi nel Paese a 15.464. E la Germania vede aumentare i casi per il quinto giorno consecutivo, ora sono oltre 140mila.