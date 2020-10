Coronavirus: in Italia crescono i ricoveri; oltre 21mila i nuovi casi

Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi. In calo invece l'incremento del numero dei decessi: 128 nelle ultime 24 ore (sabato erano 151).





Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 2.086 dimessi e guariti, mentre aumentano i ricoveri: +799, di cui 80 in terapia intensiva (in totale sono 1.208 i ricoverati in terapia intensiva). Le Regioni più colpite sono Lombardia (+5.762), Campania (+2.950) e Piemonte (+2.287). In Italia gli attualmente positivi al coronavirus sono 222.241.