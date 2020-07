Coronavirus, in Italia il maggior incremento dei contagi oggi spetta all'Emilia Romagna: +57

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Oggi in Italia è l'Emilia Romagna a rilevare il maggior aumento di casi da coronavirus. Tornano a salire i contagi in Italia, ieri erano meno di 130, oggi 280 in più. Il maggior incremento è proprio dell'Emilia Romagna, seguita dalla Lombardia: 57 casi in più, di cui 41 asintomatici, puntualizza la Regione. Due i decessi, di cui uno a Rimini, una 88enne, nove in tutto il territorio nazionale. 10 i nuovi contagi a Rimini, 9 scoperti tra la comunità senegalese che abitava in un residence di Viserba, persone regolarmente residenti sul territorio, asintomatiche e già collocate in isolamento: l'Azienda sanitaria assicura il puntuale monitoraggio della situazione che è sotto controllo, aggiunge, puntualizzando di aver individuato un primo paziente positivo e di aver poi sottoposto altre 51 persone a tampone. 9 hanno avuto esito positivo, si attendono i risultati degli altri.

Nel mondo la California ha superato New York per numero di contagi ed ora è lo Stato con più casi in assoluto, 409mila. Il totale dei contagiati negli Stati Uniti si avvicina ormai ai 4 milioni. L'Oms parla di “trend preoccupante nell'Europa meridionale e nei Balcani. Le Americhe – ha poi concluso – sono ancora il principale punto caldo, ma la malattia inizia ad accelerare in Africa”.