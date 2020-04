L'EMERGENZA NELLE REGIONI Coronavirus, in tutta la Romagna 45 casi di contagio in più 82 decessi in Regione, 6 anche a Rimini. Il sindaco di Pesaro Ricci: "Distribuite gratis almeno 2 mascherine a testa"

Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha stanziato 65 milioni di euro per dare un riconoscimento economico a chi lavora nella sanità: mille euro per ogni medico, infermiere, operatore sanitario: “Un atto giusto e doveroso: grazie”, scrive su Facebook. Il commissario per l'emergenza Sergio Venturi spiega perché in Regione continuano a registrarsi tanti decessi, 82 anche oggi, di cui 4 a Forlì-Cesena e 6 a Rimini: “Ci portiamo dietro malattie – ha detto – che risalgono anche a prima del picco, non spariranno da un giorno all'altro”, ma per quanto riguarda i ricoveri i dati sono invece tutti confortanti, si riducono sia nei reparti normali sia nelle terapie intensive. E in Romagna complessivamente oggi si contano solo 45 contagiati in più, 3.445 in totale; 751 a Ravenna (+5), 600 a Forlì (+15), 481 a Cesena (+8 in più), 1.613 a Rimini (+17). I test sierologici tra i dipendenti sanitari stanno dando risultati: scovato un 3% positivo, senza alcun sintomo. Da verificare se siano da isolare o se si tratta di persone guarite. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annuncia che da domani e fino alla fine della prossima settimana saranno distribuite gratuitamente almeno due mascherine a testa per ogni pesarese, e ci sarà una scorta di altre 30-35mila mascherine in più per anziani, malati e persone in difficoltà economica. Nelle Marche parte lo screening sierologico di 3.800 operatori sanitari: con un prelievo di sangue si potrà verificare la presenza di anticorpi al coronavirus nell'organismo, e stabilire se la persona è venuta in contatto col virus o se è diventata immune. Salgono a 885 i guariti nelle Marche: 1.078 i ricoverati, 133 in terapia intensiva. Sempre Pesaro-Urbino in testa alla classifica dei contagiati, con 2.044 casi (+43), seguita da Ancona con 1.481 (+26).



I più letti della settimana: