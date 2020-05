L'EMERGENZA NELLE REGIONI Coronavirus, in tutta la Romagna 7 casi di contagio in più Due morti a Rimini. Nelle Marche si alleggerisce il carico dei ricoverati in ospedale

In Regione sono 26.929 i positivi, 53 in più da ieri, fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati finora. 274 i nuovi guariti, che salgono a 16.243. Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi è di 9.442, fra i più alti nel Paese. 18 i nuovi decessi, per un totale di 3.885, di cui 3 nel cesenate e 2 a Rimini. Nessun decesso però nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna. In tutta la Romagna i casi di contagio da ieri sono 7 in più (4.760 in totale); stabile Ravenna a 999, 2 in più a Forlì (930), 2 in più anche a Cesena (754) e 3 in più a Rimini (2.077). Nelle Marche il carico di ricoveri per coronavirus si è ancora alleggerito nelle ultime 24 ore: i pazienti sono scesi da 305 a 254, 51 in meno, quelli in terapia intensiva da 28 a 24 e in semi intensiva da 77 a 73. La provincia di Pesaro-Urbino conta 15 casi di contagio in più e arriva quasi a quota 2.700 (2.690); 2 più di ieri i casi ad Ancona (1.839), 7 in più a Macerata (1.075).



