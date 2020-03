Coronavirus: in vigore nuovo decreto, mentre frenano contagi in Italia

Calano in Italia i nuovi decessi e contagi da coronavirus: ieri altri 651 morti e 3.957 positività. Con tolleranza fino a mercoledì, entra da oggi in vigore il nuovo decreto che chiude tutte le attività 'non essenziali'. Confindustria difende la produzione, mentre i sindacati minacciano scioperi.

Da ieri vietati i trasferimenti tra comuni diversi, salvo che per lavoro o salute: ordinanza che ferma la fuga al Sud.

Intanto c'è attesa per l'Eurogruppo che oggi stabilirà gli strumenti che l'Ue intende usare per sostenere l'economia europea colpita dagli effetti del virus, dai coronabond al Mes. E la Bce apre agli eurobond.

